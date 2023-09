Polícia troca delegados de Volta Redonda e Mendes

A dança das cadeiras nas delegacias do estado, iniciada na quinta-feira (28), com a posse do novo secretário de Polícia Civil, José Renato Torres do Nascimento, trouxe mais mudanças no Sul Fluminense. No boletim interno divulgado na madrugada desta sexta-feira (29) consta a transferência do delegado titular de Volta Redonda (93ª DP), Luiz Jorge Rodrigues (foto). Ele deixará o cargo para ficar à disposição da Delegacia Geral de Homicídios e Proteção à Pessoa (DGHPP), localizada na Barra da Tijuca, no Rio.

O novo titular de Volta Redonda será Fábio Asty Dantas. Ele estava na 38ª DP, localizada em Brás de Pina, na capital.

Também foi trocado o delegado titular de Mendes: Geraldo Assed Estefan assume a 97ª DP, substituindo Cláudio Moreira Santos. O novo titular vem da 7ª DP (Neves).

A cúpula da Polícia Civil, após remover do cargo Juliana Almeida, também indicou a nova titular da Deam (Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher) de Volta Redonda: será Flávia Góes Monteiro, que deixa a 21ª DP (Bonsucesso), no Rio.

A previsão é de que mais trocas na região ocorram nos próximos dias. (Foto: Arquivo)