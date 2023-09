Renan Cury quer mais condições de trabalho aos motoboys de VR

O vereador de Volta Redonda, Renan Cury (SD), é autor de um projeto de lei que visa proporcionar aos motoboys da cidade do aço, mais dignidade e condições de trabalho. O projeto autoriza o Poder Executivo a instalar “Pontos de Apoio” para entregadores e motoboys no município. Aprovado na noite da quinta-feira (28), em segunda votação, o projeto segue para sanção do prefeito Antônio Francisco Neto.

Renan destaca que os motoboys são muito importantes para o funcionamento de toda cidade: “Os motoboys são fundamentais pra cidade fluir. Faça sol ou chuva, são quem fazem a engrenagem girar. Durante a pandemia, vimos que somos dependentes da classe, que se arrisca no trânsito para levar conforto ao usuário de delivery”.

O vereador ainda fez um apelo, aproveitando a aprovação do projeto: “Turma, vamos nos conscientizar. Os motoboys são trabalhadores, e tempo é dinheiro. Se você pediu algo por delivery, não deixe o profissional aguardando muito tempo, atenda logo! Ah, e se mora em prédio, por favor, vá até a portaria pegar sua encomenda. O motoboy não tem que entregar na porta do seu apartamento”.

O projeto

Caso o prefeito Neto sancione o projeto 156/2023, o Poder Executivo fica autorizado a implementar e manter os “Pontos de Apoio” aos motoboys em locais estratégicos do município, visando proporcionar melhores condições de trabalho e bem-estar ao profissionais. Os “Pontos de Apoio” serão equipados com os alguns recursos como: tomadas com entrada para carregador de celular, a fim de possibilitar que os entregadores mantenham seus dispositivos eletrônicos carregados durante a jornada de trabalho; filtro de água potável, garantindo o acesso a água de qualidade para hidratação; acesso Wi-Fi gratuito, permitindo que os profissionais possam se comunicar e acessar

informações relevantes durante os intervalos; banheiro; área destinada ao descanso dos entregadores e motoboys, propiciando um ambiente confortável para recuperação física e mental; espaço designado para refeições, proporcionando um local adequado para que os profissionais possam se alimentar durante suas jornadas de trabalho.

Renan Cury lembrou que discutiu a ideia do projeto com o prefeito Neto, antes de levá-la para câmara. “Apresentei ao Neto o projeto, e ele adorou. O IPPU inclusive já começou a desenhar o projeto estrutural. Agradeço ao prefeito por ter sido sensível quando levei pra ele a importância que os motoboys merecem, e aos meus colegas vereadores, que abraçaram essa causa”, disse.