‘Segurança Integrada’ recupera carro furtado em Volta Redonda

Um Corsa branco furtado em Volta Redonda foi recuperado na manhã desta sexta-feira (29), no bairro Vila Mury, pelas forças de segurança do Sistema de Segurança Integrada Aterrado. O veículo foi encontrado após denúncias feitas por comerciantes pelo grupo de WhatsApp do “Segurança Integrada”, de que o carro estava parado na via há mais de um dia no local. O Corsa foi levado à delegacia da Polícia Civil (93ª DP) e devolvido ao dono.

De acordo com o Registro de Ocorrência (RO) feito na 93ª DP, o veículo foi furtado na Avenida Almirante Adalberto de Barros Nunes, a Beira-Rio, no na altura da Vila Mury, na madrugada da última quarta-feira (27).

A equipe do Sistema de Segurança Integrada Aterrado, formada por agentes do Proeis (Programa Estadual de Integração na Segurança) e da Guarda Municipal (GMVR), recebeu as informações pelo WhatsApp e foi verificar imediatamente. Chegando ao endereço informado, os agentes de segurança pesquisaram a placa do veículo e descobriram que ele havia registro de roubo/furto.

“A segurança pública precisa que a população auxilie, através das denúncias, para que possamos agir de forma rápida e eficaz, como foi neste caso. Os agentes estão de parabéns, pois trabalharam rapidamente para que o cidadão pudesse ter o seu carro de volta”, enalteceu o subsecretário da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop), subtenente Amauri Pego.