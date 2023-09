Adolescente e dois homens são assassinados em Volta Redonda

Uma adolescente, de 17 anos, e dois homens, foram assassinados a tiros na madrugada deste sábado (30) no bairro Vale Verde, em Volta Redonda. Os crimes foram dentro e fora de uma choperia e terminou com um casal de adolescentes de 15 anos pessoas baleado.

Dentro do estabelecimento foram mortos Leonardo Sensalta dos Santos, de 35 anos, e Carlos Eduardo de Alcântara Gouveia, de 26 anos. Cerca de 50 metros do estabelecimento estava o corpo de Alexandra Gomes da Silva, conhecida como Sandrinha. Ela era moradora do bairro. Dois adolescentes, de 15 anos, foram levados para o Hospital São João Batista. A menina levou tiro de raspão na coxa e o rapaz tiros no tórax e no braço. Ela já foi liberada e o jovem passou por cirurgia no hospital.

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o barulho dos tiros. No momento desta publicação, as circunstâncias do crime eram desconhecidas. Os corpos foram removidos ao Instituto Médico Legal (IML) da cidade.