Voltaço joga por vitória na Paraíba e torce pelo Paysandu na Série C

Depois de terminar a fase de classificação da Série C na vice-liderança, o Volta Redonda encheu a cidade de orgulho e, mais do que isso, de confiança na conquista da tão sonhada vaga na Série B de 2024. Mas, passadas quatro rodadas do quadrangular final que vai definir os quatro clubes que subirão, o sonho ganhou contornos de pesadelo.

As duas derrotas consecutivas para o Amazonas na reta final – depois de um empate com o Paysandu em Belém (1 a 1) e vitória sobre o Botafogo-PB (2 a 1), no Raulino de Oliveira – complicaram consideravelmente as chances do acesso à Série B. O time entra em campo neste sábado, às 19h, novamente contra a equipe paraibana, necessitando desesperadamente de uma vitória para deixar a definição no grupo C para a última rodada do quadrangular, no dia 7 de outubro.

Mas não basta vencer no jogo de hoje. Além disso, é preciso torcer por outro resultado no grupo, neste caso, a vitória do Paysandu, primeiro colocado, no jogo contra o vice-lider Amazonas, em Belém, no domingo (1º), às 17h30min.

Se o Papão devorar a onça-pintada, garante a classificação, com 13 pontos. O Amazonas permanecerá com 6. Vencendo o Botafogo, o Tricolor de Aço salta para a segunda colocação, com 7, e a definição do segundo colocado fica para a última rodada, quando enfrenta o Paysandu, no Raulino, enquanto o Amazonas recebe o Botafogo-PB na Arena Manaus.

Em caso de vitória do Amazonas sobre o Paysandu, o panorama já muda bastante, mesmo que o Voltaço saia vitorioso contra o Botafogo-PB. O time de Manaus saltaria para 9 pontos, mantendo a segunda colocação, dois pontos a mais que o Esquadrão de Aço. Isso obrigaria o Volta Redonda a não somente vencer o Paysandu na última partida, como obrigaria a uma torcida para o Amazonas não pontuar no jogo final, diante do Botafogo-PB.

Outra hipótese é um empate entre Paysandu e Amazonas. Este resultado também classifica o time paraense, mas o Amazonas chegaria aos 7 pontos – mesma pontuação do Voltaço em caso de vitória sobre o Botafogo-PB.

Em resumo: a situação do Voltaço não é fácil. É a pior que qualquer time pode almejar: depender do resultado de terceiros.

Paysandu prepara festa – Se o Voltaço cumprir sua missão no sábado, o dia seguinte será mesmo de torcida pelo Paysandu. Os torcedores do Papão estão em êxtase com a quase certa presença do time na Série B em 2024 – após cinco anos.

Depois da vitória sobre o Botafogo-PB fora de casa, a delegação foi recebida com festa dos torcedores no aeroporto de Belém. Os ingressos para o jogo com o Amazonas neste domingo foram esgotados na quarta-feira (27). O público esperado no Mangueirão é de 50 mil pessoas, o que proporcionará uma renda em torno de R$ 1,7 milhão.

O clube paraense, por sinal, já anunciou que destinará uma parte da arrecadação para as vítimas de um incêndio que atingiu 15 casas num bairro da capital Belém, na última quarta-feira. (Foto: Divulgação / Governo da Paraíba)