Após duas derrotas consecutivas para o Amazonas, o Volta Redonda conseguiu, na noite deste sábado (30), vencer o Botafogo-PB por 2 a 1, no estádio Almeidão, em João Pessoa, e ganhar novos ares para a rodada final do quadrangular decisivo da Série C. Depois de uma atuação apagada no primeiro tempo, em que não um único chute a gol, o time chegou à vitória na etapa final com gols de Samuel Granada e Hugo. Pipico descontou para os paraibanos já nos acréscimos.

O resultado deixou o Tricolor de Aço, ao menos provisoriamente, na vice-liderança do grupo C. O time agora torce para que o Paysandu derrote o Amazonas no jogo programado para este domingo (1º), às 17h30min, em Belém. Se o Papão vencer – ou mesmo empatar – já estará classificado para a Série B de 2024.

Neste caso, o Voltaço decidirá sua sorte exatamente contra o Paysandu, em partida programada para o próximo sábado (7), no Raulino de Oliveira. O Amazonas, por sua vez, receberá em Manaus o Botafogo-PB. Os dois jogos serão realizados à partir das 18 horas.

Muito mal – Para quem esperava um jogo eletrizante, em razão da necessidade de vitória dos dois times, a primeira meia-hora de Botafogo e Volta Redonda no Almeidão foi um desalento. O time da casa apresentou dificuldades de organizar os ataques, apesar do incentivo de sua torcida.

No entanto, com o passar do tempo, o time pelo menos tentou e foi quem chegou com mais perigo, dando mais trabalho ao goleiro Jean Drosny. O Voltaço, por sua vez, seguiu decepcionante como nas duas últimas partidas: sem criatividade, sem força, parecendo não carregar a determinação de conquistar um lugar na Série B. Mais uma vez, conseguiu passar quase 50 minutos sem obrigar um goleiro adversário, Mota desta vez, a fazer uma única defesa mais arrojada.

Na frente – Para surpresa de sua torcida, na volta para o segundo tempo o Voltaço – na primeira vez em que realmente chegou ao gol adversário – abriu o placar com Samuel Granada, de cabeça. O time ainda chegou a ter um pênalti marcado a seu favor, três minutos depois, numa disputa de bola entre Robinho e Netinho.

O jogador do Voltaço caiu e a arbitragem apontou a penalidade. No entanto, na revisão do lance pelo VAR, a marcação foi anulada e Robinho ainda levou o amarelo por simulação de falta.

De qualquer forma, com a vantagem, veio a tranquilidade para o time comandado por Rogério Corrêa, que conseguiu ampliar o marcador, depois de quase sofrer o empate. Aos 20 minutos, o atacante Hugo – que havia entrado pouco antes – recebeu boa bola no ataque, chutou cruzado e fez 2 a 0.

Foi uma ducha fria para os jogadores do Botafogo, que, do campo, assistiam seus torcedores começando a abandonar o Almeidão. Pior que isso: com o passar do tempo, quem estava nas arquibancadas gritava “olé”, a cada passe trocado pelo Voltaço.

Para piorar – e melhorar para o Voltaço – aos 41 o Botafogo ainda teve Ricardo Luz expulso.

Mesmo assim, o Botafogo ainda conseguiu diminuir, mas aos 51, quando Pipico reduziu a desvantage. Não havia tempo para mais nada. Fim de papo. O importante era o Voltaço vencer. O sábado que vem promete muitas emoções. (Foto: Botafogo-PB / Cristiano Santos)