A prefeitura de Volta Redonda, através da Secretaria Municipal de Ação Comunitária (Smac), vai disponibilizar na próxima semana, entre os dias 3 e 6 de outubro, os Centros de Referência de Assistência Social (Cras) para a realização do processo seletivo da rede Supermarket para o preenchimento de 200 vagas para diversas funções. As oportunidades são para candidatos acima de 18 anos, com Ensino Fundamental completo.

As vagas abertas são para motorista de caminhão (CNH categoria D); auxiliar de manutenção; técnico de manutenção; pedreiro; auxiliar de serviços gerais; fiscal de prevenção de perdas; operador de caixa; atendentes de açougue, frios e padaria; operador de depósito e de loja.

O processo seletivo vai ocorrer diretamente nas unidades dos Cras São Sebastião, Vila Brasília, Três Poços e na sede da Smac, no bairro Aterrado. As entrevistas serão realizadas das 9h às 14h. Os interessados devem levar cópia do RG e CPF, currículo atualizado e Carteira de Trabalho.

A iniciativa faz parte de uma parceria da prefeitura com a iniciativa privada da cidade, que tem como objetivo facilitar o acesso de moradores às vagas de emprego, principalmente para famílias em vulnerabilidade social que utilizam os serviços dos Cras.

“Essa parceria com os empresários de Volta Redonda, além de abrir o leque de serviços oferecidos nos Cras, também facilita a inserção dos nossos usuários no mercado de trabalho”, diz a secretária de Ação Social, Carla Durante, lembrando que o mesmo foi feito em relação a outras empresas: “Estamos disponíveis para outros que queiram utilizar nossos equipamentos”.

Confira abaixo os dias e horários das entrevistas:

Dia 3/10 (terça-feira) – Cras São Sebastião;

Dia 4/10 (quarta-feira) – Cras Vila Brasília;

Dia 5/10 (quinta-feira) – Cras Três Poços;

Dia 6/10 (sexta-feira) – Sede da Smac – Rua Antônio Barreiros, nº 194, Aterrado. (Foto: Divulgação / Arquivo)