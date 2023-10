Barra Mansa elege cinco novos conselheiros tutelares

Agentes atuarão no próximo quadriênio (2024-2027)

A população barra-mansense escolheu, no domingo (1º), os novos conselheiros tutelares do município. Dos 17 candidatos, cinco foram eleitos e atuarão nos próximos quatro anos, de 2024 a 2027. A votação, que foi realizada de forma secreta e facultativa, aconteceu no Centro Educacional Integrado Saturnina de Carvalho e Vieira da Silva (CEI), no Centro. Os escolhidos tomarão posse no dia 10 de janeiro e, dentre as atribuições, uma das principais será zelar pelo bem-estar das crianças e adolescentes, cujos direitos são ameaçados ou violados, bem como em atendimento e aconselhamento aos pais e responsáveis.

Os candidatos eleitos foram: Carina, Joana, Polly, Vanea e Roney. A eleição ocorreu em âmbito nacional e, no município, foi realizada pela Prefeitura de Barra Mansa, através da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos, e pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA).

De acordo com o gerente da Proteção Social Especial da Secretaria de Assistência Social e membro do CMDCA, Alexandre Martins, o grande objetivo desse trabalho é garantir os direitos de crianças e adolescentes em cada região da cidade. “Gostaria de parabenizar cada conselheiro eleito e agradecer a toda equipe que trabalhou arduamente para que a votação ocorresse de forma transparente e organizada. Contamos com uma atuação eficiente que preserve o direito das nossas crianças e adolescentes”, expressou.

O secretário de Assistência Social e Direitos Humanos Fanuel Fernando completou. “O conselheiro tutelar tem um papel de grande importância para a sociedade. É dever dele zelar pelos direitos da criança e adolescente”, salientou o secretário, informando ainda que os demais candidatos se tornam suplentes, de acordo com a quantidade de votos.

Confira resultado da votação com os candidatos eleitos:

1. Carina – 615 votos

2. Joana – 350 votos

3. Polly – 293 votos

4. Vanea – 251 votos

5. Roney – 239 votos

Suplentes:

6. Daniel – 206 votos

7. Isabela – 198 votos

8. Cleide – 186 votos

9. Ionara – 178 votos

10. Marinilda – 172 votos

11. Sandra – 159 votos

12. Otoniel – 111 votos

13. Ivania – 61 votos

14. Ana Paula – 42 votos

15. Professor Leonardo – 36

16. Maria Inês – 30 votos

17. Raiane – 28 votos

Brancos e Nulos: 26

Total geral: 3.181

Foto: Chico de Assis