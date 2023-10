Cinco são detidos pela PM em Volta Redonda

Policiais militares detiveram cinco suspeitos e apreenderam drogas em Volta Redonda e Barra Mansa neste domingo (1º). As ações ocorreram em pontos distintos das cidades.

A mais recente, ocorrida por volta das 20h20min, terminou com três suspeitos detidos com uma pistola calibre 380, drogas ainda não contabilizadas e dinheiro apreendidos no bairro Siderlândia. Os agentes chegaram até o trio após informações de que os autores da chacina no bairro Vale Verde na noite de sexta-feira (29) estavam no local. Não há informações se a participação deles nos homicídios foi confirmada.

Às 19h20min, dois suspeitos foram detidos com drogas ainda não contabilizadas e rádios comunicadores no Jardim Cidade do Aço. Em Barra Mansa a PM também apreendeu drogas no bairro Boa Sorte. (Foto: PM/Divulgação)