Etapa de fundação da obra de reconstrução da Hilton Rocha, no Voldac, avança e unidade ganhará Jardim Sensorial

A reconstrução da Escola Municipal Especializada Dr. Hilton Rocha, localizada no bairro Voldac, em Volta Redonda, avançou nos últimos dias, com parte da fundação do novo prédio já concluída e as equipes já iniciaram a construção das primeiras colunas de sustentação. Com cerca de R$ 3,6 milhões em investimento, um novo espaço está sendo erguido para melhor atender os 71 alunos da unidade, divididos entre estudantes cegos, com baixa visão e deficiência múltipla (deficiência visual associada a outras deficiências).

A arquiteta da Secretaria Municipal de Educação (SME), Tânia Burger, explicou que foi necessária a demolição da estrutura antiga e a preparação do terreno para que uma nova edificação pudesse ser erguida no local.

“O antigo prédio da escola tinha dois andares, que eram usados parcialmente. Neste novo espaço que está sendo construído serão três pavimentos, que vão abrigar desde salas para as atividades, refeitório, banheiros, até o jardim sensorial no terceiro andar, além do subsolo, onde terá a garagem”, explicou Tânia.

De acordo com o projeto, os dois primeiros andares da nova escola terão salas de estimulação precoce e visual, de estar, de avaliação, de informática, de música, de alfabetização, de apoio, e da Direção e Secretaria. O prédio contará também com refeitório, banheiros para funcionários e alunos (incluindo acessibilidade), elevador, cozinha, despensa, depósito, auditório, biblioteca, entre outras áreas.

Jardim Sensorial

No terceiro pavimento será criado um Jardim Sensorial. O espaço, segundo a chefe da seção de Educação Especial da SME, Elizabeth Melo, será destinado para trabalhar a exploração sensorial, oferecendo aos estudantes a oportunidade de explorar diferentes texturas, cheiros e sabores das diferentes partes das plantas.

“Estimula os sentidos e ajuda no desenvolvimento de uma compreensão mais profunda do mundo ao entorno do aluno”, explicou Beth, acrescentando que o terceiro andar terá ainda outros espaços como área de fisioterapia, de circulação, além de depósitos e banheiro com acessibilidade.

Escola

A Escola Municipal Especializada Dr. Hilton Rocha atende estudantes oriundos das escolas da Rede Municipal de Ensino de Volta Redonda e de municípios vizinhos, estudantes de escolas particulares e da comunidade. A unidade possui matriculados alunos divididos entre crianças, adolescentes e adultos, com Atendimento Educacional Especializado (AEE) no contraturno, além de reabilitar as pessoas que perderam ou estão em processo de perda da visão.

O secretário de Educação, Sérgio Sodré, ressalta que a reconstrução da escola Hilton Rocha visa também ampliar o espaço físico para os alunos, criando espaços adaptados e com recursos que atendam às necessidades dos alunos. Depois de pronta, a unidade contará com salas de aulas com recursos acessíveis, corredores amplos e sinalização tátil, além de espaços de convivência e outras melhorias.

“O foco deve ser no aprender e para que isso seja alcançado é preciso haver acessibilidade e inclusão para as pessoas com deficiência. É um direito de todos o acesso à educação”, frisou o secretário.

Fotos de Cris Oliveira – Secom/PMVR.