Jovem é preso por suspeita de atirar contra policiais em Resende

A Polícia Militar prendeu no domingo (01), um jovem de 18 anos, após uma abordagem ao veículo em que ele que se encontrava, na Rua Hostílio de Souza, no bairro Itapuca, em Resende.

Segundo informações dos agentes, o jovem, juntamente com outros suspeitos que estavam no carro, atiraram em direção aos policiais enquanto fugiam do local, em direção ao bairro Baixada da Olaria. Os policiais iniciaram uma perseguição ao carro até a esquina entre as ruas 1 e 4, quando um dos criminosos abriu a porta e atirou em direção à viatura. Os agentes revidaram e houve confronto. Em seguida, os suspeitos abandonaram o carro e fugiram para uma área de mata.

Em buscas na região, os policiais localizaram o suspeito que confessou estar dirigindo o veículo. Em vistoria ao veículo, os policiais apreenderam um tablete de maconha, duas mil cápsulas vazias, 17 rádios de comunicação, uma munição intacta e 18 deflagradas. (Foto: PM/Divulgação)