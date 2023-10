Equipes da prefeitura iniciaram a instalação de postes e luminárias nas entradas e saídas pelo bairro Vila Rica/Tiradentes. Santo Agostinho será o próximo

A Prefeitura de Volta Redonda, por meio do Departamento de Iluminação Pública (Deip), ligado à Secretaria Municipal de Infraestrutura (SMI), iniciou nesta segunda-feira (2) a instalação de postes e luminárias de LED nos acessos da Rodovia do Contorno, no bairro Vila Rica/Tiradentes. Com cerca de R$ 1 milhão em investimento do município, o objetivo é melhorar a iluminação para os motoristas que chegam e saem da cidade pela via.

De acordo com o diretor do Deip, Edmar Borges, nesta primeira etapa, que acontece no bairro Vila Rica, serão instalados 10 postes de concreto de 11 metros cada, 122 postes curvos galvanizados, quatro postes em formato curvo duplo, 126 luminárias e um total de cinco quilômetros de cabo quadriplex.

“O prefeito Neto viu a necessidade de colocar a iluminação nessas entradas e saídas da cidade e vai melhorar para quem trafega por ali. Primeiro estamos colocando esses postes de concreto, os conduítes e os postes galvanizados. Depois que acabar essa parte, vem a iluminação. E alguns dos postes são exclusivos para o cabeamento, que será de alumínio, um material que não tem tanta atratividade e vai minimizar a questão dos furtos de cabos”, explicou Edmar.

Santo Agostinho

Além dos acessos pelo Vila Rica/Tiradentes, o trabalho acontecerá também nas entradas e saídas da via pelo bairro Santo Agostinho, em uma segunda etapa. Nessa região serão instalados 10 postes de concreto de 11 metros cada, 170 postes curvos galvanizados, 10 postes do tipo curvo duplo, 190 luminárias e cinco quilômetros de cabo quadriplex.

O deputado estadual Munir Neto agradeceu ao prefeito Antonio Francisco Neto por atender ao pedido dele para iluminar os acessos da rodovia. “Pela Rodovia do Contorno passam moradores, trabalhadores com caminhões, visitantes de Volta Redonda, e era importante essa intervenção para reforçar ainda mais a segurança dos motoristas. Pedi ao prefeito para ajudar e ele prontamente já iniciou a movimentação. É um trabalho importante, em conjunto, para preservar vidas”.

Outras melhorias

“Salvar vidas é o mais importante. Estamos levando a iluminação de LED para toda a cidade, incluindo agora esses acessos, que precisavam”, frisou o prefeito Antonio Francisco Neto, lembrando que a via também já começou a receber sinalização e redutores – processo iniciado pelo DER-RJ (Departamento de Estradas de Rodagem do Rio de Janeiro) e agora de responsabilidade do Dnit (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes), por decisão judicial.

“Mesmo sendo de responsabilidade do Dnit, a prefeitura está fazendo tudo que pode para ajudar a salvar vidas. Também pedimos a parceria do Dnit para fazer mais quatro quebra-molas em frente ao condomínio Alphaville, para evitar desvios dos carros para pista lateral. Vamos fornecer a massa asfáltica e as placas de sinalização, e o DNIT vai executar o serviço”, acrescentou o prefeito. Fotos de Cris Oliveira – Secom/PMVR.