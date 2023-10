Campanha de vacinação antirrábica aconteceu de forma itinerante durante cinco sábados em diversas regiões do município

A Prefeitura de Volta Redonda vacinou contra a raiva 21.769 animais, entre cães e gatos. De acordo com a Vigilância Ambiental, 17.150 cães e 4.619 gatos foram imunizados contra a doença, que atinge o sistema nervoso central e pode levar à morte. A vacina é aplicada anualmente no município através do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), da Secretaria Municipal de Saúde (SMS).

Iniciada em 26 de agosto, a campanha de vacinação antirrábica aconteceu de forma itinerante durante cinco sábados, sendo encerrada no último dia 30/9. Todas as regiões de Volta Redonda foram comtempladas com a vacinação. Segundo a coordenadora da Vigilância Ambiental de Volta Redonda, Janaina Soledad, os moradores que não conseguiram vacinar seu cão ou gato devem procurar o Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), no bairro Três Poços, às quartas-feiras, das 8h às 16h.

“Vale lembrar que a vacinação é direcionada aos animais saudáveis, a partir dos três meses de vida. Não é necessário apresentar o cartão de vacinação, recomendamos que os moradores levem o animal em segurança”, disse a coordenadora, acrescentando que: “Cachorros devem ser levados na coleira. Cães de grande porte, além da guia, recomenda-se a utilização de focinheiras. Já os gatos devem ser levados em caixas de transporte para animais domésticos. Recomenda-se ainda que todos os animais sejam conduzidos por um adulto, para evitar acidentes”.

Janaina ainda ressaltou que a vacinação é a única forma de prevenção contra a raiva, que pode ser transmitida para humanos. “É importante que os moradores vacinem seus animais, não só para a proteção deles, mas também de toda a família. A vacina é dose única e deve ser feita anualmente, mesmo que o animal não tenha sido vacinado no ano anterior”, finalizou. Foto de Geraldo Gonçalves – Secom/PMVR.