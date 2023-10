Interessados devem comparecer ao Banco da Cidadania. Serão sorteados espaços nos centros comerciais do Retiro, Centro, Vila Santa Cecília e Aterrado

A Prefeitura de Volta Redonda prorrogou até o próximo dia 11/10 o prazo para os interessados em participarem do sorteio para permissão de uso dos 62 boxes de mercados populares. Para fazer o credenciamento, basta comparecer, das 9h às 12h, ou das 13h às 16h, ao Banco da Cidadania (Rua Antônio Barreiros, 194, bairro Nossa Senhora das Graças, localizado na sede da Secretaria Municipal de Ação Comunitária – Smac), que administra os centros comerciais. A permissão é para boxes dos mercados do Retiro, Aterrado, Centro (Avenida Amaral Peixoto) e Vila Santa Cecília. O sorteio acontecerá às 9h do dia 1º de novembro, no Pavilhão da Ilha São João.

Requisitos

O edital do chamamento público com todas as informações está disponível no site da prefeitura pelo link: http://www2.voltaredonda.rj.gov.br/transparencia/mod/licitacao/consulta/, onde estarão todas as informações divulgadas pelo governo municipal.

Para participar, é preciso apresentar a seguinte documentação:

– Cópia do CPF com Comprovante de Regularidade;

– Cópia da Cédula de Identidade ou outro documento de identificação com foto, como a Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) ou Carteira Nacional de Habilitação (CNH);

– Comprovante de residência;

– Folha resumo de inscrição no Cadastro Único (CadÚnico), que é feita nos Cras (Centros de Referência de Assistência Social).

Fica garantido o percentual de 10% reservado para Pessoas com Deficiência (PCDs) em todos os projetos sociais da prefeitura, destacando-se os boxes dos mercados populares, conforme a Lei Municipal nº 5.419/ 2017. Foto de divulgação.