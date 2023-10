Patrulhas nas ruas vão ter mais agilidade no atendimento, com sistema de GPS e integração com o Ciosp e a Central de Atendimento Único (CAU)

A Guarda Municipal de Volta Redonda (GMVR) passa por treinamento para operar o novo sistema de comunicação que vai utilizar no dia a dia de operações. O aplicativo para aparelho celular foi desenvolvido pela empresa 7Lan, também responsável pela implantação do projeto “Cidade Monitorada”. Os agentes da GMVR foram divididos em três turmas, para não prejudicar a parte operacional, sendo que o uso do software terá início imediato, pois os aparelhos celulares já chegaram na corporação. O curso teve início nessa segunda-feira (2), na sede da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop), na Ilha São João.

O novo sistema vai ampliar a integração entre as patrulhas que estão nas ruas e os operadores da CAU (Central de Atendimento Único) e do Ciosp (Centro Integrado de Operações de Segurança Pública), encurtando o tempo entre a comunicação, o atendimento e a solução do problema. Cada aparelho celular terá rastreador; localização por GPS (Global Positioning System); informações sobre o veículo abordado e o condutor; gerador de relatórios estatísticos; inclusão de fotos e vídeos das ocorrências; e vai controlar, inclusive, o abastecimento de combustível das viaturas.

Os agentes terão mais agilidade para a confecção dos relatórios, que poderão ser ditados, ganhando o tempo que antes era perdido para escrever. Os celulares terão um aviso sonoro que chegará à viatura mais próxima da ocorrência, que inicia o atendimento, podendo acionar apoio caso seja necessário, que também será enviado às viaturas próximas. Toda ocorrência será acompanhada em tempo real pelo Ciosp, que dará suporte caso seja necessário.

“A partir de agora, todo o processo será sistêmico, com dados mais fidedignos e linkado à tecnologia que está sendo empregada no Projeto Cidade Monitorada, por isso todo, o efetivo passa por capacitação. O novo sistema de comunicação, trará para Volta Redonda mais modernidade e agilidade no trato das ocorrências”, salientou o subsecretário da Semop, o subtenente Amauri Pego.