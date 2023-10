Jovem é assassinado dentro de casa em Valença

Rodrigo de Paiva Santos, de 25 anos, foi encontrado morto a tiros, na madrugada desta terça-feira (03), na Rua Joaquim Venâncio de Deus, no bairro Ponte Funda, em Valença.

A namorada do rapaz, de 17 anos, foi quem acionou o SAMU para o resgate. Ela informou que estava na casa de uma amiga e estranhou o fato do namorado não responder às mensagens enviadas e decidiu ir à casa onde residia com ele. No local ela encontrou o rapaz caído na entrada.

A morte por disparo de arma de fogo foi constatada por um médico no local. A namorada não soube informar sobre suspeitos, porém o namorado já havia recebido ameaças de morte por parte de traficantes.

O caso foi registrado na Delegacia de Polícia de Valença.