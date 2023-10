Um jovem ficou ferido, no final da tarde de segunda-feira (02), em uma troca de tiros com policiais militares, no conjunto Novo Horizonte, na Colônia Santo Antônio, em Barra Mansa.

Os agentes foram verificar uma denúncia sobre homens armados traficando drogas e fizeram um cerco logo que chegaram à Rua 13, porém um cúmplice do adolescente percebeu a presença dos policiais e começou a atirar. Houve o revide, mas o suspeito conseguiu fugir. O menor foi encontrado ferido logo após o tiroteio. Com ele os agentes apreenderam um revólver calibre 38 e seis munições, juntamente com uma mochila contendo 69 pinos de cocaína, 51 pedras de crack, 14 tiras de maconha, duas blusas semelhantes às usadas por soldados do Exército e R$ 12.

O jovem foi levado para a Santa Casa de Misericórdia, onde permanece internado, sem risco de morrer, conforme relato dos policiais.

Na Delegacia de Polícia, foi constatado que contra ele havia três anotações criminais. Ele foi autuado por fato análogo a tentativa de homicídio contra os policiais e por ilegal de arma de fogo.