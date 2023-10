A Polícia Militar está realizando na manhã desta quarta-feira (3) operações contra a criminalidade em Barra do Piraí e Angra dos Reis. Em Barra do Piraí, a ação se concentra no distrito da Califórnia, no bairro de Fátima, e no Recanto Feliz. Os pontos de incursão dos policiais sãos as ruas 5, 19, 21 e 24.

Já em Angra a ação acontece no bairro Sapinhatuba e conta com o apoio da Guarda Municipal e da prefeitura, por meio da Secretaria de Saúde, com a disponibilização de ambulâncias. O objetivo é prender suspeitos ligados ao crime e apreender armas e drogas, além de apreender veículos utilizados pelo tráfico e em situações irregulares.

No momento desta publicação, ainda não havia um balanço parcial da ação. (Foto: PM/Divulgação)