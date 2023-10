Suspeito de tráfico de drogas é preso no bairro Vila Brasília

Um homem foi detido por suspeita de tráfico de drogas no fim da manhã desta terça-feira (3) no bairro Vila Brasília, em Volta Redonda. Ele foi capturado pela Polícia Militar na Servidão Assembleia de Deus.

Guarnições do GAT (Grupamento de Ações Táticas) e do Serviço Reservado da PM foram até o local checar denúncia e encontraram o suspeito com entorpecentes. Ele foi levado para a delegacia, onde a ocorrência estava sendo registrada no momento desta publicação. Ainda não há informações sobre a quantidade de drogas apreendidas. (Foto: PM/Divulgação)