Segundo dados do Caged, município também ficou como o quinto com mais oportunidades criadas no estado, puxado pelo setor de Indústria

Os dados do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados) referentes ao mês de agosto deste ano, divulgados nessa segunda-feira (2) pelo Ministério do Trabalho e Emprego, do Governo Federal, apontam um saldo positivo de 581 novas vagas de emprego geradas em Volta Redonda – 3.227 admissões contra 2.646 desligamentos. O município foi o que mais criou novas oportunidades de trabalho na região Sul Fluminense no mês de agosto, sendo o quinto no estado do Rio.

A Indústria foi o setor que puxou a alta no número de novos postos de trabalho, com saldo positivo de 538 (1.080 contratações contra 542 demissões), seguida do Comércio, com saldo de 62 novas vagas criadas. Completam o balanço do Governo Federal os setores de Agropecuária (saldo de 2 novas vagas); Construção (-6) e Serviços (-15).

No acumulado do ano, Volta Redonda apresenta saldo positivo na geração de novas vagas no mercado de trabalho. Segundo os dados do Caged, de janeiro a agosto foram 1.177 novas contratações na cidade.

“E mais vagas serão geradas. A Cimento Tupi anunciou recentemente a retomada da sua fábrica aqui em Volta Redonda, com mais de 50 empregos; empresas estão contratando mão de obra da nossa cidade com ajuda dos Cras (Centros de Referência de Assistência Social), e muito mais está por vir. O município tem trabalhado com parcerias e ações para que o ambiente seja o melhor possível para as empresas da nossa cidade crescerem, e para que outras venham para Volta Redonda. É mais emprego para a nossa população, movimentando a economia e desenvolvendo a cidade”, afirmou o prefeito Antonio Francisco Neto. Foto de arquivo – Cris Oliveira.