Adolescentes são flagrados com armas e drogas no bairro Três Poços

Dois adolescentes, de 17 e 16 anos, foram apreendidos na noite de terça-feira (03) por agentes do Serviço Reservado e do GAT (Grupamento de Ações Táticas) da Polícia Militar, no conjunto residencial da Avenida Paulo Erley Alves Abranches, no Colorado, no bairro Três Poços, em Volta Redonda. Eles estavam portando uma metralhadora e uma réplica de pistola.

A Polícia Militar também apreendeu com a dupla 20 munições para a arma, 47 trouxinhas de maconha, 13 pedras de haxixe, um rádio de comunicação com três baterias e R$ 140 em espécie.