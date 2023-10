Prefeitura oferece castração gratuita a cães e gatos, reabilitação de espécies selvagens no Zoo-VR e, em breve, vai abrir o Hospital Veterinário público

Neste 4 de outubro (quarta-feira), data em que se comemora o Dia Mundial dos Animais, Volta Redonda destaca o trabalho da administração municipal para promover o bem-estar animal na cidade. O município conta com serviços que vão desde o tratamento, cuidado e reintegração à natureza de animais selvagens, tudo feito pelo Zoológico Municipal (Zoo-VR); passando pelo Castramóvel, que já atende com castração gratuita a cães e gatos; até o futuro Hospital Veterinário, que está sendo construído no bairro Rústico.

“Felizmente, depois de muito tempo, Volta Redonda tem o que comemorar neste dia. Inauguramos nosso primeiro Castramóvel, mantemos nossa Ambulância Animal e estamos construindo o primeiro Hospital Veterinário público da cidade. Além disso, já devolvemos à natureza centenas de animais silvestres que foram resgatados e cuidados pela equipe veterinária de nosso zoológico. A gente tem muito ainda por fazer, mas estamos no caminho certo para promover cada vez mais o bem-estar dos animais”, afirmou o prefeito Antonio Francisco Neto.

Castramóvel

O Castramóvel de Volta Redonda já iniciou atendimentos em alguns bairros e vai chegar a todas as regiões da cidade, com castrações gratuitas de cães a gatos. O Castramóvel foi adquirido pela prefeitura, por meio de licitação com emendas parlamentares do então deputado federal Antônio Furtado e da deputada Soraya Santos. A licitação ocorreu após projeto de lei autorizativo do vereador Paulo Conrado, de reuniões com os vereadores Renan Cury e Paulinho AP.

‘Cidadania Animal’

O serviço também é disponibilizado na cidade por meio do programa “Cidadania Animal”, que viabiliza gratuitamente a castração de cães e gatos, priorizando protetores e ONGs (Organizações Não Governamentais) no atendimento, e levando os animais para serem castrados. O deslocamento dos animais é feito pela Prefeitura de Volta Redonda, que preparou uma ambulância – a Ambulância Animal – para atender o projeto, que é realizado por meio de uma parceria com o Governo do Estado do Rio de Janeiro que, através do programa RJPET, realiza o procedimento de castração.

Hospital Veterinário

E o cuidado com os animais de estimação será ampliado com a construção do futuro Hospital Veterinário de Volta Redonda, que está sendo erguido no bairro Rústico. A unidade está sendo construída através de uma parceria entre a Prefeitura de Volta Redonda e o Governo do Estado, com investimentos de mais de R$ 3,6 milhões, e vai atender todo o Médio Paraíba. O hospital público para animais vai ocupar um terreno de 3,5 mil m², atendendo a uma antiga reivindicação da população.

Depois de pronta, a unidade médica veterinária terá 760 m² e contará com quatro consultórios; ambulatório; recepção; laboratório; salas de raio-x, ultrassonografia, cirurgia e de recuperação anestésica; espaço para tratamento de doenças infectuosas; áreas de esterilização/higienização e canil.

Programa de reabilitação do Zoológico

Além dos animais de estimação, a prefeitura, por meio do Zoológico Municipal de Volta Redonda (Zoo-VR), conta com um programa de reabilitação e reinserção de espécies silvestres na natureza. Ao receber um espécime, um dos primeiros passos é oferecer tratamento médico-veterinário adequado, com objetivo de ingressá-lo novamente à natureza. Primeiro é feita uma avaliação física e comportamental para, em seguida, ser encaminhado à reabilitação onde receberá o tratamento.

O processo de soltura depende das habilidades do animal. Vale ressaltar que o zoológico sempre trata das espécies com o intuito de reintegração ao habitat natural, e o animal só se torna hóspede no Zoo-VR quando não possui condições de sobreviverem na natureza.

“Quando são filhotes é necessário um treinamento, para os animais aprenderem a procurar alimento por conta própria e reconhecer predadores. Em alguns casos, por exemplo, os animais que chegam já tiveram contato por muito tempo com humanos e não desenvolveram comportamentos básicos de sobrevivência, podendo ser presas fáceis na natureza. Nesses casos é indicada a estadia do animal nos recintos, para que ele receba os cuidados adequados às suas condições”, explicou o coordenador do Zoo-VR, o biólogo Jadiel Teixeira. Fotos de divulgação:Secom/PMVR