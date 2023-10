Evento na Beira-Rio contou com programas do Governo do Estado: ‘RJ para Todos’, ‘Carreta do Trabalhador’ e ‘Programa Mais Leitura’, com oferta de serviços diversos à população

Sucesso na Jovem Guarda, os Golden Boys se apresentaram na manhã desta quarta-feira (4), na Avenida Almirante Adalberto de Barros Nunes, a Beira-Rio, na altura das quadras, em Volta Redonda. O show celebrou o mês do Idoso, além dos 20 anos do Estatuto da Pessoa Idosa, que regulamenta os direitos assegurados às pessoas com idade igual ou superior a 60 anos. O evento contou com programas do Governo do Estado: ‘RJ para Todos’, ‘Carreta do Trabalhador’ e ‘Programa Mais Leitura’, com a oferta de serviços diversos à população.

O grupo formado pelos irmãos Ronaldo, Mario e Renato Corrêa animou o público com hits como “Alguém na Multidão”, “Esqueça”, “Namoradinha de Um Amigo Meu”, entre outras canções.

Quem esteve no local e celebrou o momento foi a professora aposentada Geizibele Borsatto, a “Chiquita”, de 61 anos. Ela disse que além de rever os amigos, o show dos Golden Boys foi um evento para comemorar a vida.

“Hoje em dia, a maioria dos jovens não chega na nossa idade porque está se envolvendo com o que não deve. Então temos que passar essa lição para eles: não vale a pena se envolver com coisas erradas, porque assim conseguem chegar na minha idade saudáveis e felizes. Eu vou dançar à beça hoje, porque eu amo dançar. Então é só alegria, tem que ser, né? A gente tem que celebrar a vida”, disse Geizibele.

A moradora do Volta Grande III, Gercina de Souza Silva, de 69 anos, mais conhecida nos grupos da Melhor Idade como “Loira”, também prestigiou o evento. Ela que faz parte das academias de musculação e da saúde, contou que participa dos programas da “Melhor Idade” há 20 anos e foi a primeira aluna do Parque Aquático Municipal.

“Eu me sinto muito bem, com a saúde controlada e tenho prazer em fazer esses exercícios; faço com alegria. Às vezes você está em casa triste, se reúne com a turma, e só traz coisa boa. A gente ganha muita saúde com esses programas da prefeitura. O Neto é o melhor prefeito que Volta Redonda já teve. Hoje eu quero me divertir, dançar, brincar, bater papo com os amigos, abraçar os professores que eles são maravilhosos”, disse.

A comerciante Maria Aparecida Barbosa, de 64 anos, revelou que são as atividades da prefeitura que a ajudam a superar a dor e luto pelo marido, falecido há um ano e oito meses.

“É isso aqui que está fazendo meu coração sorrir. Para que eu não fique dentro de casa, entrando em depressão, então curto muito a Terceira Idade. Tem eventos? Eu estou em cima. Achei muito bom a presença dos ‘Golden Boys’, eles são ótimos”, disse ela que participa das atividades da “Melhor Idade” no Açude II.

Assistência social e atendimento ao público

Além do show, a Beira-Rio, nas proximidades da quadra, recebeu os programas do governo do estado que disponibilizou à população diversos serviços gratuitos, como emissões de documentos, carteira de trabalho digital, balcão de empregos, entre outros. Fotos: Cris Oliveira