PM realiza operação contra a criminalidade em Paraty

A Polícia Militar está realizando na manhã desta quarta-feira (4) uma operação contra a criminalidade em Paraty. A ação teve início às 6 horas e está concentrada nos bairros Ilha das Cobras e Condado.

De acordo com a PM, o objetivo é repreender o tráfico de drogas e realizar prisões de suspeitos e apreensões de armas e entorpecentes. No momento desta publicação, ainda não havia um balanço parcial da operação. Um blindado da PM também participa do ato, que conta também com a presença de ambulâncias e paramédicos. (Foto: Polícia Militar)