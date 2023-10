Barra Mansa: PMs evitam suicídio na ponte Nilo Peçanha

Policiais militares resgataram na noite de sexta-feira (6), em Barra Mansa, um homem de 58 anos que iria cometer suicídio. Ele foi visto pelos agentes sobre a Ponte Nilo Peçanha, no Ano Bom, e foi convencido pelos policiais a não se atirar no Rio Paraíba do Sul.

De acordo com a PM, a guarnição composta pelos sargentos Alexandre Lacerda Damaceno e Arley dos Santos Carvalho desembarcaram da viatura, conversaram com o homem e o convenceram de não pular. Alegando problemas familiares e chorando muito, o homem se arrependeu e foi levado de volta para a sua residência, na Vila Coringa.