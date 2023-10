Jovem é encontrado ferido por estilhaços de granada em Barra Mansa

Um jovem de 20 anos, que informou a policiais militares ter deixado a cadeia há cerca de um mês, foi encontrado ferido por estilhaços provocados por uma explosão de granada no fim da noite de sexta-feira (6), em Barra Mansa. O rapaz estava deitado em uma casa na Rua Gabriel Gonçalves de Brito (antiga rua B), no bairro Siderlândia.

A PM foi até o local para verificar informações de troca de tiros e quando chegou encontrou o jovem com ferimentos nas pernas, pé e braço. Aos agentes, ele alegou que estava no local comprando drogas quando membros de uma facção rival chegaram atirando de uma área de mata em sua direção e a outras pessoas. Além de atirar, os criminosos ainda lançaram o explosivo.

No imóvel, havia marcas de tiros e rastros de sangue no chão. A PM apreendeu na residência 15 munições, um carregador e três pinos de cocaína. Uma ambulância do Corpo de Bombeiros socorreu o rapaz para a Santa Casa de Misericórdia. Não há informações sobre o seu quadro de saúde.

O caso foi registrado na delegacia e está sendo investigado. (Foto: PM/Divulgação)