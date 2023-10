Briga entre vizinhos termina em morte em Volta Redonda

Uma discussão entre vizinhos terminou com um deles assassinado na noite de sábado (7) no bairro São Luís, em Volta Redonda. A vítima, identificada como Francinilson de Sousa Lima, de 42 anos, chegou a ser socorrida para o Hospital São João Batista por populares, mas não resistiu aos ferimentos.

O caso ocorreu na Rua 1 e Francinilson levou um tiro no tórax. De acordo com relato de uma testemunha a policiais militares, o autor do disparo é um cabo do Exército, que fugiu do local do crime e até o momento desta publicação não havia sido localizado. O nome do suspeito já está em poder das autoridades.

O caso foi registrado na delegacia e está sendo investigado. Também até o momento, as motivações da briga eram desconhecidas.