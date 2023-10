Conflito entre Israel e Hamas entra no 2º dia com quase 1.000 mortes

O conflito entre Israel e Hamas entrou no segundo dia neste domingo (8). De acordo com as autoridades, ao menos 920 pessoas já morreram, sendo 600 em Israel, 313 na Faixa da Gaza e sete na Cisjordânia. Há milhares de pessoas feridas.

O conflito entre Israel e Hamas começou após o grupo radical lançar um ataque-surpresa contra o território israelita no sábado, a partir de Gaza. Esse é considerado um dos maiores ataques que Israel sofreu nos últimos anos. Diante da ofensiva do Hamas, os israelenses declararam estado de guerra. Ainda durante o sábado, Israel fez bombardeios contra a Faixa de Gaza como resposta. Segundo as forças israelenses, os alvos são lugares ligados ao Hamas. Com informações do g1.