CSN oferece oportunidades exclusivas para PCDs

A Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) está com inscrições abertas para o Programa Capacitar, destinado a pessoas com deficiência (PCDs). O programa tem como objetivo promover a formação e qualificação de PCDs por meio de um curso profissionalizante com bolsa-auxílio.

No total, estão sendo disponibilizadas 40 vagas, e os participantes serão capacitados para atuar na área operacional da Usina Presidente Vargas, em Volta Redonda. A capacitação será ministrada em parceria com a Escola Técnica Pandiá Calógeras (ETPC) da Fundação CSN, e os aprovados poderão ser contratados pela Companhia após a conclusão do programa.

Para se candidatar, é necessário ter 18 anos ou mais e ser pessoa com deficiência. Não é obrigatório possuir o ensino médio completo. As inscrições podem ser realizadas até o dia 15 de outubro por meio do site www.csn.com.br/oportunidades ou nos Centros de Referência de Assistência Social (Cras), da Prefeitura Municipal de Volta Redonda.

“Facilitar a inserção no mercado de trabalho é um dos objetivos do governo Neto, especialmente da Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência (SMPD) criada para este público. É uma ação pioneira e que já garantiu avanços para muitas pessoas que se sentiam esquecidas pelo Poder Público. Só temos a agradecer ao prefeito Neto pela sensibilidade e as parcerias, como essa com a CSN, que vai dar mais dignidade e oportunidade a quem precisa trabalhar”, disse o secretário da SMPD, Washington Uchôa.

Etapas e capacitação

Todas as etapas do processo seletivo serão eliminatórias e incluirão provas online de língua portuguesa e matemática no nível fundamental, além de entrevistas, dinâmicas e exames médicos.

As aulas acontecerão de forma presencial na Escola Técnica Pandiá Calógeras ao longo de seis meses. Para obter outras informações, acesse o site www.csn.com.br/oportunidades e consulte o edital.