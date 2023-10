Professora Marize Leal foi eleita destaque na Escola Municipal Amazonas, no Retiro, e recebeu homenagem das mãos do secretário Sérgio Sodré; ela e outros mais de 50 ganharão festa e viagem para Caxambu-MG

A Secretaria Municipal de Educação de Volta Redonda (SME-VR) deu início às comemorações pelo Dia do Professor, celebrado em 15 de outubro. Nesta segunda-feira (9), o secretário municipal de Educação, Sérgio Sodré, realizou a entrega de uma placa de homenagem à professora Marize Leal, eleita no prêmio “Professor Destaque do Ano 2023”. A homenagem, de forma a simbolizar a todos os profissionais escolhidos em votação, ocorreu na Escola Municipal Amazonas, no Retiro, onde a professora Marize atua e contou com a presença da equipe diretiva da unidade, outros professores, representantes da SME-VR e alunos.

Marize elogiou o prêmio “Professor Destaque do Ano 2023”, idealizado pelo secretário Sérgio Sodré, e lembrou que ser valorizado vai além da remuneração, e que o reconhecimento e elogio ao trabalho motivam a vida de qualquer pessoa.

“Estou me sentindo tão honrada e motivada a fazer meu trabalho muito melhor que eu já tento fazer. É uma sensação tão gostosa e estou muito feliz por estar compartilhando com vocês esse momento lindo da minha vida e carreira como profissional da educação. A gente sabe que o dia a dia nos deixa embrutecido, mas este momento mostra o quanto é importante a valorização. Quero que este projeto continue e eu vou estar do lado de lá, aplaudindo os outros colegas”, disse a professora, que também foi eleita destaque na Escola Municipal Paulo VI, no Açude.

Sodré enfatizou que o projeto surgiu com o objetivo de valorizar e dar publicidade às ações promovidas no ambiente escolar, além de dar visibilidade aos talentos que a Educação de Volta Redonda possui.

“Se nós professores não valorizarmos a profissão, quem vai? Por isso o meu profundo reconhecimento a todos os 2.218 professores da rede municipal de ensino de Volta Redonda, porque todos merecem ser homenageados. Hoje, quero parabenizar em especial a professora Mariza pela dedicação, desempenho e comprometimento com a educação. Uma pessoa que é escolhida pela comunidade escolar em duas escolas com certeza é uma pessoa muito especial. Que ela continue cada vez mais com esta dedicação e compromisso com a educação de Volta Redonda”, ressaltou Sodré.

A diretora da Escola Municipal Amazonas, Silvana Xavier, também elogiou a iniciativa da SME-VR em homenagear os professores da rede municipal de ensino.

“Ser professor é uma profissão árdua, mas gratificante. A gente lida com gente, emoções e formação de pessoas. Reconhecimento, isso é importante. E agradecemos à SME pela iniciativa. Muito legal. Além do salário, a gente precisa disso”, finalizou.

Renato Teixeira é atração em festa de premiação

Marize e os outros mais de 50 professores da rede municipal de ensino, escolhidos por meio de votação nas escolas, ganharão uma viagem com direito a acompanhante para um hotel em Caxambu-MG. Eles também são convidados de uma grande festa que ocorre nesta terça-feira (10), no Teatro Maestro Franklin de Carvalho Jr., no Colégio Getúlio Vargas, no bairro Laranjal. O cantor e compositor Renato Teixeira será a atração principal. O evento vai reunir os eleitos, familiares e equipe diretiva das escolas. Foto: Divulgação