Família procura estudante desaparecido em Barra Mansa

A família de Hugo Dantas Marques da Silva, de 29 anos, está a sua procura desde sábado (07), quando ele saiu de casa para ir a uma festa que teria sido promovida por alunos de uma faculdade em uma boate na Avenida Presidente Kennedy, no bairro Ano Bom, em Barra Mansa. Hugo é morador do bairro Laranjal, em Volta Redonda.

Sua mãe, a técnica de enfermagem Maria Denir de Oliveira Dantas, foi quem fez o registro do desaparecimento na delegacia de Polícia de Barra Mansa. De acordo com ela, Hugo mede 1,70m e saiu com uma camisa polo verde com listras pretas e calça jeans. Qualquer informação sobre o estudante pode ser passada ao 190 da Polícia Militar ou em qualquer delegacia de polícia. (Foto: Arquivo pessoal)