Mais de 50 profissionais serão premiados em cerimônia neste dia 10, às 19h, no Teatro Maestro Franklin, no Colégio Getúlio Vargas, bairro Laranjal

O cantor e compositor Renato Teixeira será a atração na festa do prêmio “Professor Destaque do Ano 2023”, da Secretaria Municipal de Educação de Volta Redonda (SME-VR). A festa ocorre nesta terça-feira (10), às 19h, no Teatro Maestro Franklin de Carvalho Jr., no Colégio Getúlio Vargas, no bairro Laranjal.

O evento vai reunir os mais de 50 professores da rede municipal de ensino, escolhidos por meio de votação nas escolas, familiares e equipe diretiva das escolas.

De acordo com o secretário municipal de Educação e idealizador do prêmio, Sérgio Sodré, a ação surgiu com o objetivo de valorizar e dar publicidade às ações promovidas no ambiente escolar, além de dar visibilidade aos talentos que a Educação de Volta Redonda possui.

“Temos muitos talentos na nossa rede e estamos fazendo de tudo para garantir a valorização dos nossos professores. Este prêmio é mais uma prova disto. Na impossibilidade de homenagear a todos, pois com certeza todos merecem, os professores eleitos por seus pares representam todo o corpo docente de sua escola. Meu agradecimento aos diretores que, como eu, valorizam o trabalho, a dedicação e o empenho de seus professores que fazem a diferença no ambiente escolar”, disse Sodré.

Além do show de Renato Teixeira, os profissionais receberão uma placa de homenagem, medalhas e uma viagem com direito a um acompanhante para um hotel em Caxambu-MG. Foto: Reprodução