A Polícia Civil prendeu um homem de 36 anos, na tarde desta terça-feira, por suspeita de tentativa de homicídio, em Barra Mansa. Contra ele havia um mandado de prisão expedido pela Justiça.

Segundo a Polícia Civil, a tentativa de homicídio ocorreu no dia 09 de setembro, no bairro Saudade, quando a vítima entrou no bar do suspeito pedindo algo para comer. O dono do bar se negou e pegou uma arma de fogo atrás do balcão, dizendo à vítima que saísse, senão tomaria um “tiro na cara”.

A vítima se assustou com a arma e saiu, mas, mesmo assim, foi alvejado pelas costas. Ferido, ele conseguiu correr e pediu ajuda a uma viatura da polícia que passava próximo ao local, sendo socorrido na Santa Casa de Barra Mansa.

Ainda de acordo com a Polícia Civil, o autor compareceu à delegacia e negou o fato, porém, após a conclusão das investigações pelo setor de Homicídio, ficou comprovado que ele realmente efetuou o disparo. A ordem de prisão foi solicitada à Justiça.