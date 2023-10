Tarde Cultural na AAPVR é atração desta quarta

Uma das mais tradicionais atrações da Associação dos Aposentados e Pensionistas de Volta Redonda, a Tarde Cultural, está de volta, nesta quarta-feira (11), com muita música e premiações. Na Cidade do Aço, a atração ocorre em toda segunda quarta-feira do mês. Já em Barra do Piraí, na última quinta-feira de cada mês.

Sempre começando às 14 horas, em Volta Redonda, e às 14h30, em Barra do Piraí, a Tarde Cultural oferece aos frequentadores a oportunidade de muita diversão e de fazer amigos. Para o diretor de Cultura, Esporte e Turismo da AAPVR, Artur Gomes de Lima, o evento se tornou um dos grandes sucessos da entidade.

“É muito legal a gente presenciar a alegria dos frequentadores. Têm uns que só se encontram aqui, uma vez por mês, e aproveitam para também colocar o papoem dia. A Tarde Cultural é uma atividade que veio pra ficar”.