A Prefeitura de Barra Mansa, por meio da Fundação Cultura e em parceria com a Associação de Canoeiros, divulgou a programação da ’63ª Procissão Fluvial de Nossa Senhora Aparecida’, que vai acontecer nesta quinta-feira, dia 12 de outubro (Feriado da Padroeira do Brasil).

A carreata sairá às 14h, da Rua Pinto Ribeiro, nº 292, no Centro, e seguirá para o bairro Vila Maria. A saída da procissão fluvial no Bairro Roberto Silveira acontecerá às 19h, além da procissão pelas principais áreas de Barra Mansa, como a Avenida Presidente Getúlio Vargas (Beira Rio), Corredor Cultural, Rua Duque de Caxias, Rua José Marcelino de Camargo, Rua José Martorano e Avenida Joaquim Leite.

A programação realizada pela Família Baião, contará com todo o apoio da Guarda Municipal, atuando no patrulhamento com viatura no entorno do Corredor Cultural durante o evento; batedores da Guarda atuarão durante a procissão e a carreata, de forma a oferecer segurança aos fiéis e participantes.

PROGRAMAÇÃO:

63ª Procissão Fluvial de Nossa Senhora Aparecida

– 14h: Saída da carreata da residência da Família Baião até o bairro Vila Maria, em Barra Mansa.

– 16h30: Chegada na comunidade NS Aparecida, Vila Maria.

– 17h: Louvor do Ministério Unidos por Cristo, na rua atrás da Câmara Municipal, no Centro.

– 19h: Procissão Fluvial – saída do bairro Roberto Silveira, atrás da Câmara Municipal.

– 19h30: Procissão pelas principais ruas de Barra Mansa; entrada na Igreja Matriz de São Sebastião.

– 20h: Ato final em veneração à Nossa Senhora Aparecida, na rua atrás da Câmara Municipal, no Centro.

Fotos Chico de Assis