O corpo de um homem foi encontrado na tarde desta quarta-feira (11) no Rio Paraíba do Sul, em Volta Redonda. O cadáver está no trecho da Avenida Adalberto de Barros Nunes que passa pelo bairro Retiro.

No momento desta publicação, os bombeiros eram aguardados no local. Não há informações se o cadáver possui marcas de violência. A vítima também ainda não foi identificada. Assim que chegarem novas informações, a notícia será atualizada. Foco Regional