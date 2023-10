Guarda Municipal apreende suspeito de assédio sexual em Barra Mansa

Na tarde desta quarta-feira (11), a Guarda Municipal de Barra Mansa, através do inspetor Magno da Conceição, apreendeu um indivíduo nas redondezas da rodoviária, no Centro, acusado de assédio sexual. De acordo com a vítima, uma jovem de 21 anos, o suspeito a teria assediado dentro de um ônibus. Ela ainda falou que um homem, que também estava no coletivo, conseguiu gravar a ação criminosa.

Após solicitar uma viatura da Guarda Municipal, o inspetor Magno conduziu o suspeito até a 90ª Delegacia de Polícia para registro do boletim de ocorrência.

Vale lembrar que a GMBM conta com a Patrulha da Mulher e casos como este podem ser denunciados através do WhatsApp (24) 99931-8829 ou pelos telefones (24) 3028-9339, (24) 3028-9369 e 153. Foto: Divulgação