O projeto ‘Cinema nas Enfermarias’ exibiu o filme ‘O Rei Leão’ com lanche especial para os internados e responsáveis, na tarde desta quarta-feira, 11

O Hospital Municipal Dr. Munir Rafful (HMMR), o Hospital do Retiro, promoveu uma edição especial pelo Dia das Crianças do projeto “Cinema nas Enfermarias”. Na tarde desta quarta-feira, 11, as crianças internadas na Enfermaria Pediátrica 1 assistiram ao filme “O Rei Leão”, um clássico infantil, que passa mensagem de superação e esperança. A sessão de cinema contou com lanche especial, com gelatina, bolo de cenoura e suco de fruta, distribuído de acordo com a dieta de cada paciente.

De acordo com a enfermeira responsável pela Pediatria do HMMR, Andréia Delgado, a iniciativa encanta pacientes, acompanhantes e até os funcionários da unidade. “É um momento de quebrar a rotina, por vezes, estressante de um hospital. Ainda mais quando se trata de crianças”, disse, lembrando que a Enfermaria 1 foi escolhida por abrigar pacientes de baixo risco.

A diretora-Geral do Hospital do Retiro, Márcia Cury, afirmou que o “Cinema nas Enfermarias” faz parte do programa de humanização do HMMR. “Ampliar o acolhimento dos nossos pacientes é uma busca constante. Trabalhamos para tornar a permanência dos usuários na unidade mais tranquila e confortável possível”, falou, lembrando que o hospital também promove atividades nos aniversários, na Páscoa, Natal, nas datas comemorativas para os pacientes.

E a reação dos internados e seus responsáveis durante a sessão de “O Rei Leão”, na Enfermaria Pediátrica 1, confirma as afirmações. Ana Clara, de 13 anos, moradora do bairro Santa Cruz, chegou à unidade na última sexta-feira, 06, e ainda não sabe quando terá alta médica. Ela estava com a tia Luciene Calazans. As duas aprovaram a iniciativa. “É muito bom ter algo diferente para se distrair enquanto estamos aqui. Nunca assisti ao filme, mas sei que é muito bonito. Vai ser muito legal”, disse Ana Clara pouco antes de começar a exibição da fita.

Suelen Rodrigues, moradora do Açude, estava acompanhando o filho Cauã, de apenas um mês e dez dias. “Entramos ontem no hospital, ele passou por exames e estamos aguardando os resultados. Ele está calmo, dormindo bem, então vou poder acompanhar o filme. É bom saber que os profissionais da unidade se preocupam com o nosso bem-estar, além de cuidar da nossa saúde”, falou.

Outra ação prevista pelo Dia das Crianças no Hospital do Retiro é a distribuição de presentes no Pronto Socorro Infantil (PSI), que acontecerá nesta quinta-feira, 12.

‘Cinema nas Enfermarias’

O projeto “Cinema nas Enfermarias” foi lançado no hospital no final do mês de abril e já beneficiou os adultos internados na unidade com a exibição do filme metragem “Superação – O Milagre da Fé”. O objetivo é sempre o mesmo, melhorar a experiência do usuário, familiares de dos colaboradores, além de minimizar o estresse da internação. Foto: Divulgação