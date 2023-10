Marcada inauguração do Beco do Arigó em Volta Redonda

Será realizado nos dias 20 e 21 deste mês, em Volta Redonda, o lançamento do Beco do Arigó, iniciativa da Fundação CSN em parceria com a prefeitura. Criado com intervenções artísticas feitas por grafiteiros convidados e pelos formandos dos Ninhos do Arigó, o beco marca mais uma etapa do Polo de Street Art (arte de rua).

A ação contará com atrações culturais, rodas de conversa e apresentações musicais. O lançamento será no próprio Beco do Arigó, localizado na Rua 41-H, na Vila Santa Cecília. A entrada será gratuita.

No primeiro dia, a programação começará às 14h com uma roda de conversa com representantes da cultura urbana local e convidados, junto com discotecagem feita pela Roda Cultural de Volta Redonda. Em seguida, haverá a finalização da pintura do beco por artistas e professores da formação nos Ninhos do Arigó, em conjunto com a exposição Arigó Parade e pista de skate.

Ainda no primeiro dia – uma sexta-feira –, a partir de 19h, o público poderá presenciar o Baile Black com Nelson do Triunfo e o show Megazord Preto, apresentado por Thiago ElNiño e com a presença de Rincon Sapiência, Tássia Reis, Natache e Daiana Damião. A ação será no Memorial Zumbi, também na Vila.

Já no sábado, segundo dia de lançamento, a programação contará com um bate-papo com Rincon Sapiência, MC, produtor e destaque na cena musical brasileira, às 10h; em seguida, às 11h, o público poderá conversar com Tássia Reis, uma das principais vozes femininas do rap brasileiro e que vem acumulando hits que expressam as dores e delícias da existência. As atividades acontecem no Centro Cultural Fundação CSN, na Rua 21, também na Vila.

Estímulo – O Beco do Arigó nasceu com o objetivo de estimular a produção artística e fomentar a linguagem do grafitti em Volta Redonda, bem como formar grafiteiros para atuarem no mercado de trabalho em toda a região. Agora, os grafittis produzidos pelos selecionados para a residência artística dos Ninhos do Arigó estarão expostos no beco.

Para Giane de Carvalho, coordenadora do Centro Cultural Fundação CSN, a inauguração “é um momento necessário, porque entrega para Volta Redonda, em parceria com a Secretaria de Cultura, esse espaço para se trabalhar a economia criativa e que é aberto para pesquisa, para apreciação”. O ceco, continuou, “é um lugar onde os alunos poderão estudar o grafite e um espaço de encontro para a cultura hip-hop”.

Nascido em Volta Redonda e atuando na música há 20 anos, Thiago Elniño, de 35 anos, é rapper, educador popular e pedagogo. No trabalho, ele cria interfaces que promovem o diálogo entre a música e a educação, com destaque e forte desenvoltura para temas ligados às lutas dos povos pretos, suas culturas e o culto aos orixás. “Iniciativas como a do Beco do Arigó são importantes porque contribuem para que a gente não perca a poesia no dia a dia. Quando isso se dá de forma pública, como o Beco, acaba sendo um facilitador de enriquecimento cultural de uma forma transversal”, ressalta.

O artista explica que “Volta Redonda é uma cidade nova, com uma identidade também nova, e que vem sendo formada pela cultura urbana, que respira o hip-hop, o Trap de uma forma muito orgânica”.

Durante o lançamento, Thiago estará recebendo outros artistas convidados, o que, para ele, tem um significado maior. “Quando eu venho para Volta Redonda e esses artistas vêm comigo, quase que soa como se amigos meus estivessem vindo me visitar. Então é uma ação tem que um caráter de celebração”. Para ele, “essa é a maior riqueza desse evento: trazer artistas de fora que se relacionam com muita intimidade com o que é produzido aqui”. (Foto: Divulgação)