Professores ‘Destaque do Ano’ são premiados em festa, em Volta Redonda

Cerimônia no teatro do Colégio Getúlio Vargas contou com a entrega de medalhas e show do cantor Renato Teixeira

Em comemoração pelo Dia do Professor, celebrado em 15 de outubro, a Secretaria Municipal de Educação (SME) de Volta Redonda realizou na noite de terça-feira (10) a entrega do prêmio “Professor Destaque do Ano 2023”. A cerimônia contou com a entrega de medalhas e um show do cantor Renato Teixeira no Teatro Maestro Franklin de Carvalho Jr., no Colégio Getúlio Vargas, no bairro Laranjal. Os eleitos ainda ganharam uma viagem com direito a acompanhante para um hotel em Caxambu (MG).

Com 47 anos de experiência como professor, 34 deles de vivência na UFF (Universidade Federal Fluminense), o secretário municipal de Educação e idealizador do prêmio, Sérgio Sodré, disse que a ação surgiu com o objetivo de valorizar e dar publicidade às ações promovidas no ambiente escolar, além de dar visibilidade aos talentos que a Educação de Volta Redonda possui.

“É uma alegria muito grande e uma honra estar celebrando o Dia dos Professores. O professor é um profissional que merece todo o respeito, reconhecimento, toda admiração. Eu parabenizo todos os 2.218 professores da rede municipal de ensino de Volta Redonda. Meu agradecimento também aos diretores que, como eu, valorizam o trabalho, a dedicação e o empenho de seus professores que fazem a diferença na educação de Volta Redonda”, disse Sodré.

Valorização profissional e emoção

Mariza Leal foi eleita destaque na Escola Municipal Paulo VI, no Açude, e na Escola Municipal Amazonas, no Retiro. Ela descreveu o sentimento na noite de premiação.

“O professor nunca espera uma homenagem. Ele está sempre lutando pelos seus alunos, pela vida em sociedade, para que o mundo seja melhor e por isso a gente nunca espera. Essa homenagem veio trazer alegria à alma, ao coração, então é algo grandioso que me deixou surpresa. Estou até nervosa, coisa que não fico por estar há muitos anos trabalhando com as crianças e pais, mas hoje é como se fosse meu primeiro dia de aula”, revelou.

Rute Prudente de Souza, eleita pela Escola Municipal Pará, localizada no bairro Retiro, contou que se sentiu envaidecida ao ser escolhida pelos colegas de profissão como destaque e garantiu que o prêmio era o complemento do que almejou a vida inteira.

“Estou me sentindo feliz, porque quando a gente abraça uma profissão, a gente quer ver o resultado dela. Eu escolhi ser professora e estou mostrando agora o que é ser professor. O tempo passa e o professor fica, e seu legado também continua”, disse Rute.

Beatriz Mesquita Lemos Ribeiro é professora na Escola Municipal Octacília da Silva Stockler Mendonça (Vila Brasília). Aos 22 anos, ela enfatizou que ser homenageada é muito especial, principalmente pelo pouco tempo na profissão.

“Para mim é um dia muito especial. Comecei a dar aula aos 19 anos e quando a gente começa na profissão a gente pensa: ‘Será que eu vou conseguir chegar lá?’, ‘Será que eu vou conseguir seguir os meus exemplos?’, porque eu tive professores maravilhosos. Aprendendo com um, com outro, hoje eu posso dizer que sou um pouquinho de cada um e é muito especial ser homenageada. Me sinto realizada”, disse ela, revelando que se surpreendeu em se realizar na profissão em tão pouco tempo.

Além dos homenageados e seus familiares, a cerimônia contou com a presença do vice-prefeito Sebastião Faria, do presidente da Fevre (Fundação Educacional de Volta Redonda), Caio Teixeira, o presidente da FOA (Fundação Oswaldo Aranha), Eduardo Prado, representantes da SME, o vereador Paulinho AP, entre outros. Fotos: Divulgação