SAAE-VR comunica manutenção na rede de esgoto do bairro Aterrado

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Volta Redonda (Saae-VR) informa que fará uma manutenção na rede de esgoto localizada no cruzamento da Avenida 7 de setembro com a Rua Jaime Pantaleão de Morais, no bairro Aterrado. A preparação para os trabalhos começa na noite desta quarta-feira (11/10) e a manutenção terá início a partir da meia-noite (0h) desta quinta-feira (12/10). A previsão é que os serviços sejam concluídos às 6h.

Neste período (0h às 6h), para que a manutenção ocorra, será feita a interrupção do acesso à ponte Dom Waldir Calheiros Novais, que liga o Aterrado ao bairro Niterói. O serviço será executado neste horário, por conta da menor circulação de veículos.

O Saae-VR orienta que os moradores ao redor do local não deixem carro estacionado nas proximidades, uma vez que haverá movimentação de máquinas, caminhões e equipamentos.