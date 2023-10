Progressão na modernização do centro comercial ocorre após o prefeito Neto cobrar maior agilidade por parte da empreiteira responsável

A revitalização e a modernização da Rua 33, na Vila Santa Cecília, avançaram após o prefeito de Volta Redonda, Antonio Francisco Neto, cobrar maior agilidade por parte da empreiteira responsável pela obra. Pouco mais de um mês após a primeira reunião com empresários que atuam na via – ocorrida no dia 31 de agosto -, as calçadas dos dois lados foram liberadas para o uso de pedestres. A área possui maior acessibilidade, tornando o ir e vir mais seguro e confortável.

Esses avanços foram debatidos em encontro na tarde desta quarta-feira (11), entre o prefeito e o presidente da Aciap (Associação Comercial, Industrial e Agropastoril) de Volta Redonda, Maycon Abrantes.

“A Aciap, através da comissão que acompanha semanalmente a obra, viu uma evolução muito grande dos trabalhos. Então eu venho aqui agradecer o prefeito e saber quais são os próximos passos, porque até o final de novembro, a gente acredita que até o dia 22, as vias já estão todas liberadas. Então as pessoas vão poder privilegiar a nova Rua 33, ainda de forma provisória, porque os trabalhos continuarão em janeiro do ano que vem”, disse Abrantes.

A tendência é que as intervenções nos dois sentidos da Rua 33 sejam suspensas neste momento e retornem em janeiro do ano que vem, visando não prejudicar os comerciantes durante o período natalino. Uma pavimentação provisória será feita para garantir melhores condições de tráfego aos motoristas e de passeio aos pedestres, além de diminuir a poeira.

“Mantivemos um contato direto com o empreiteiro responsável pela obra, pedimos que ele acelerasse a instalação das calçadas, tudo para facilitar o ir e vir das pessoas. Sabemos o quanto a Rua 33 é importante para a economia da cidade e até por este motivo ela recebe essa modernização. Fizemos um acordo para que os comerciantes não fossem prejudicados e no início de dezembro, tanto as calçadas quanto as vias, nos dois sentidos, estarão liberadas”, disse Neto. Fotos: Geraldo Gonçalves