Show da cantora Melody vai agitar Festa de Amparo nesta sexta-feira

Evento começa nesta sexta-feira e vai até domingo, com entrada gratuita

O segundo evento do mês da programação do ‘Circuito 191’, que conta com várias atrações em comemoração ao aniversário de Barra Mansa, será iniciado nesta sexta-feira (13) com a Festa de Amparo, realizada no distrito de mesmo nome. A atração desta sexta será a cantora Melody, acompanhada da banda Sexy Love, a partir de 18h. A programação vai seguir até o domingo, dia 15. O Circuito 191 é realizado pela Prefeitura de Barra Mansa, por meio da Fundação Cultura, com recursos da Lei de Incentivo Fiscal do Estado do Rio de Janeiro e patrocínio do Governo do Estado e da Light.No sábado (14), haverá apresentações de Bom Gosto, com os Brabos do Forró; e no domingo (15), as atrações são a banda Juremeiros e o cantor Rodrigo Gavi, além de DJ Flavinho nos intervalos. A festa vai contar com praça de alimentação e parque de diversão, trazendo muita variedade e diversão para todas as idades. A entrada é gratuita. Fotos: Chico de Assis/Divulgação

Confira a programação completa da Festa de Amparo:

13/10 (sexta-feira)

– Show com a Melody e a banda Sexy Love

A partir de 18h

14/10 (sábado)

– Show com Bom Gosto e Brabos do Forró

A partir de 16h

15/10 (domingo)

– Show com Juremeiros e Rodrigo Gavi

A partir de 12h