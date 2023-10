Viveiro de plantas em Volta Redonda recebe 1,7 mil mudas

Espécies nativas da Mata Atlântica, ornamentais, frutíferas e floríferas são usadas no tratamento paisagístico do município e em áreas de recuperação ambiental

O Viveiro de Mudas Sr. Benedito Marinho Alves (Seu Bené), em Volta Redonda, recebeu mais 1,7 mil mudas. O plantio, executado pela Secretaria Municipal de Infraestrutura (SMI), introduziu mais 28 espécies no local, incluindo plantas nativas da Mata Atlântica, ornamentais, árvores frutíferas e floríferas. As mudas do viveiro municipal, que fica no bairro Santa Cruz, na Avenida Ex-Combatentes, número 750, são utilizadas no paisagismo da cidade e em áreas de recuperação ambiental.

Entre as espécies plantadas recentemente no Viveiro Municipal de Mudas estão Romã, Bela Emília, Roseira, Lantana, Lança de São Jorge, Palmeira Ráfia, Lírio, Bouganvile, Mussaenda, Língua de Serpente, Carambola, Goiabeira, Oiti, Podocarpo, Pileia Verde, Néspera, Estremosa, Fruta do Conde, Amora, Magnólia, Ipê Jardim, Ipê Roxo, Ipê Amarelo, Pitanga, Escova de Garafa, Buchinho, Acerola e Estrelícia.

“O viveiro fica aberto à visitação de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h”, avisou a secretária de Infraestrutura de Volta Redonda, Poliana Moreira, informando que mais de 3,2 mil mudas foram utilizadas no paisagismo de 17 praças entregues revitalizadas à população entre julho e outubro deste ano e ainda no Pipódromo Municipal. Fotos de divulgação