Encontro ocorre nos dias 23, 24 e 26 de outubro, no Centro Universitário Geraldo Di Biase (UGB), no bairro Aterrado

Estão abertas as inscrições para a Conferência Municipal de Educação de Volta Redonda, que acontecerá nos dias 23, 24 e 26 deste mês, em Volta Redonda. As fichas de inscrições devem ser preenchidas e enviadas com os nomes dos representantes (delegados) dos segmentos e setores até o dia 17/10 para o e-mail: sme@smevr.com.br. Outras informações estão disponíveis no edital: vr.rj.gov.br/conferenciadeeducacao.

O encontro será no Centro Universitário Geraldo Di Biase (UGB), no bairro Aterrado. A conferência é aberta à participação de representantes dos segmentos educacionais das redes públicas e privadas de ensino, setores sociais, órgãos do Poder Público, entidades e organizações envolvidas na área e na defesa da educação.

A conferência busca contribuir com a elaboração do Plano Nacional de Educação para a próxima década (2024-2034), identificando os problemas e necessidades para o desenvolvimento da educação nacional, com foco em gestão democrática, inclusão, equidade e qualidade social. Foto de arquivo