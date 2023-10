PRF prende foragido por homicídio qualificado na Dutra, em Piraí

Um homem de 28 anos, procurado pela Justiça por homicídio qualificado, foi preso na madrugada desta sexta-feira (13) no km 233 da Dutra, em Piraí. Ele estava em um Honda Civic, abordado no posto de Caiçara.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, no carro estava o homem, a esposa e uma criança. Aos agentes, ele passou o nome de um homem falecido, mas ao verificar a documentação da criança, descobriu que ele era o pai dela e que contra ele havia um mandado de prisão expedido pela Vara Especializada no Combate à Violência Contra a Mulher e Crimes Dolosos Contra a Vida, pela Justiça do Tocantins.

Confrontado, ele confirmou que estava foragido e informou que estava vindo de Sorocaba (SP) com destino a Itaboraí (RJ).