Resende: vídeo mostra risco de desabamento de pista em saída da Dutra

Um vídeo divulgado nesta sexta-feira (13) por um morador de Resende (veja abaixo) mostra o desmoronamento do terreno sob a pista de saída da Via Dutra para a Avenida Dr. Jéfferson Bruno, no bairro Paraíso, em Resende. O solo cedeu na avenida praticamente em frente ao restaurante Trem Azul, o que levou à interdição na via marginal.

As imagens mostram, inclusive, pelo menos um cone de sinalização dentro do buraco que se abriu na avenida, onde o trânsito foi interditado. Também aparecem placas de asfalto dentro da cratera.

A pessoa que gravou o vídeo alerta que pode ocorrer um acidente em caso de saída da Dutra, naquele ponto, de um veículo pesado. A concessionária da Via Dutra informou que encaminhará uma equipe para avaliar a situação no local. O jornal entrou em contato com a Polícia Rodoviária Federal para saber se alguma medida foi tomada a respeito. Havendo resposta, será incluída nesta publicação.