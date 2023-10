A Secretaria de Planejamento, Transparência e Modernização da Gestão (Seplag) de Volta Redonda promoveu mais um curso em parceria com a Escola de Contas e Gestão do TCE (Tribunal de Contas do Estado) nesta semana. A capacitação, aberta para servidores públicos do município e da região Sul Fluminense, abordou o tema “Estudo Técnico Preliminar e Termo de Referência – Planejamento e Instrução Processual na fase preparatória da contratação de bens e serviços comuns”, com o professor Paulo César da Silva Inácio, que atua na Secretaria-Geral de Compras Públicas/TCE. Cerca de 150 funcionários, de secretarias e autarquias de Volta Redonda, participaram da capacitação.

Também teve segmento o curso de “Prestação de Contas com ênfase nos relatórios de Controle Interno”, iniciado na última semana, ministrado pelo professor Júlio Cesar dos Santos Martins, da Coordenadoria de Auditoria de Contas de Gestão – CAC-GESTÃO do TCE. Os dois cursos aconteceram no Centro Universitário Geraldo Di Biase. Também na última semana, funcionários da Prefeitura de Volta Redonda fizeram o curso “Valor estimado das Contratações Públicas sob a ótica da Nova Lei de Licitações”, ministrado pelo professor Luiz Antonio Lage Rosa, que atua na Secretaria-geral de Controle Externo do TCE. As três capacitações alcançaram 300 servidores de Volta Redonda.

A secretária municipal de Planejamento, Cora Peixoto, destacou que os servidores públicos capacitados têm maior habilidade para lidar com tarefas complexas e demandas de trabalho. “Ao aprimorar suas competências, eles se tornam mais produtivos, otimizando processos e a execução de suas atividades, o que contribui para a eficiência e economia de recursos, além de agilizar o atendimento aos contribuintes”, afirmou.