Os moradores de três bairros de Volta Redonda estão sendo beneficiados com a entrega de espaços de lazer renovados, em comemoração ao Dia das Crianças. Na manhã de quinta-feira, dia 12, foram entregues a revitalização das praças Waldeir Reis de Carvalho, no bairro Três Poços e José Nicolau, no bairro Santo Agostinho. Em ambas as comunidades, a Secretaria de Infraestrutura (SMI), responsável pelas benfeitorias, as áreas de lazer foram completamente recuperadas e voltam a ser um local agradável e bonito para receber as famílias.

O nome da praça de Três Poços, que foi instiuída por decreto municipal, homenageou um ex-morador do bairro e ex-funcionário do Saae de Volta Redonda. Sr. Deir, como era conhecido, se preocupava com os campos esportivos do bairro e foi secretário de esporte da associação de moradores.

Entre as benfeitorias desta praça estão reforma dos canteiros, limpeza geral, pintura, reforma das calçadas e meio fio, paisagismo e colocação de brinquedos novos. Além de realizar tapa buraco no entorno da praça. Já a área de lazer do bairro Santo Agostinho, recebeu melhorias com a reforma dos canteiros e colocação de novos brinquedos. Além da reforma da quadra de esportes como troca do alambrado, pintura e demarcação do piso.

Já no sábado, dia 14, às 14 horas, a inauguração da área de lazer será no bairro Belo Horizonte. A Praça Venancia Juliana da Costa e Souza também passou por reforma geral e ganhou inclusive pinturas artísticas, feitas por profissionais da Secretaria Municipal de Infraestrutura (SMI). Além disso, foi feita a troca do alambrado do campo de grama sintética e reformado o vestiário.