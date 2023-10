Uma criança de 7 anos e uma mulher de 34 foram atropeladas por um carro na tarde deste sábado (14) na Avenida Perimetral Norte, no bairro Cidade Alegria, em Resende.

Segundo o Corpo de Bombeiros, as vítimas sofreram ferimentos leves e foram socorridas para o Hospital de Emergência. No momento desta publicação, a dinâmica do acidente era desconhecida. (Foto: Redes Sociais)